Комиссия ГКУ «Дагестанавтодор» посетила место обрушения моста в Хасавюртовском районе

В оперативном порядке для обеспечения транспортного сообщения с н.п. Новосаситли был проработан объездной маршрут через с. Сивух по автодорогам «Хасавюрт — Адильотар — Сулевкент» и Подъезд к с. Тукита через с. Сивух и далее по внутрихозяйственной дороге Сивух — Новосаситли. Общая протяженность объездного маршрута составляет 13 км.

Эксплуатационной подрядной организации поручено с утра 20 января приступить к приведению в нормативное состояние грунтового участка маршрута с устройством гравийного покрытия, а также установке информационных дорожных знаков для оповещения участников дорожного движения.

20 января с участием проектной организации оперативно будут проработаны технические решения по восстановлению пролета моста.

Источник: https://t.me/mintransRD/1164?single