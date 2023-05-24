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Комбат из села Мехельта Шамиль Лабазанов награждён орденом Мужества

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Участник спецоперации на Украине, командир мотострелкового батальона майор, уроженец села Мехельта Гумбетовского района Лабазанов Шамиль Лабазанович за освобождение населённых пунктов Новороссии от неофашизма награжден орденом Мужества. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Шамиль Лабазанов принимает участие в спецоперации на Украине с первых дней. Подразделение под его руководством показало доблесть и героизм в операциях на Киевском, Харьковском, Донецком направлениях. Сейчас выполняет боевые задачи в Запорожской области.

Батальон под командованием Лабазанова принимал и принимает активное участие в наступательных операциях, освобождая города, посёлки и деревни от неофашизма. Комбат заявил, что с боеприпасами и обеспечением проблем нет. Также поблагодарил россиян за оказание гуманитарной помощи фронту.
«Победа будет за нами! Наш девиз: «Ни шагу назад, только вперёд!»» – сказал Шамиль Лабазанов. В батальоне дружно служат представители разных национальностей.

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