Комбат из села Мехельта Шамиль Лабазанов награждён орденом Мужества

Участник спецоперации на Украине, командир мотострелкового батальона майор, уроженец села Мехельта Гумбетовского района Лабазанов Шамиль Лабазанович за освобождение населённых пунктов Новороссии от неофашизма награжден орденом Мужества. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Шамиль Лабазанов принимает участие в спецоперации на Украине с первых дней. Подразделение под его руководством показало доблесть и героизм в операциях на Киевском, Харьковском, Донецком направлениях. Сейчас выполняет боевые задачи в Запорожской области.

Батальон под командованием Лабазанова принимал и принимает активное участие в наступательных операциях, освобождая города, посёлки и деревни от неофашизма. Комбат заявил, что с боеприпасами и обеспечением проблем нет. Также поблагодарил россиян за оказание гуманитарной помощи фронту.

«Победа будет за нами! Наш девиз: «Ни шагу назад, только вперёд!»» – сказал Шамиль Лабазанов. В батальоне дружно служат представители разных национальностей.