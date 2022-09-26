Общество

Комбат ДНР выразил мнение, что мобилизованные граждане позволят усилить контроль освобождённых территорий

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Командир первого ударно-штурмового батальона 131-полка ДНР Максим Дроздов выразил мнение, что мобилизованные граждане могут быть отправлены на освобождённые территории для поддержания порядка.

По словам Дроздова, это связано с тем, что на освобождённых территориях необходим контроль, а также строгое соблюдение правил, которые позволят пресечь террористические действия диверсионно-разведывательных групп. Касательно подготовки мобилизованных граждан, комбат отметил, что мобилизуют лишь тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Однако, для восполнения утраченных навыков, российские военные, ополченцы и бойцы Росгвардии готовы делиться опытом.

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