Комбат ДНР выразил мнение, что мобилизованные граждане позволят усилить контроль освобождённых территорий

Командир первого ударно-штурмового батальона 131-полка ДНР Максим Дроздов выразил мнение, что мобилизованные граждане могут быть отправлены на освобождённые территории для поддержания порядка.

По словам Дроздова, это связано с тем, что на освобождённых территориях необходим контроль, а также строгое соблюдение правил, которые позволят пресечь террористические действия диверсионно-разведывательных групп. Касательно подготовки мобилизованных граждан, комбат отметил, что мобилизуют лишь тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Однако, для восполнения утраченных навыков, российские военные, ополченцы и бойцы Росгвардии готовы делиться опытом.