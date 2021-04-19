Командование Каспийской флотилии приступило к репетиции Парада Победы

Парад Победы пройдет на главной площади Каспийска. Такое решение приняло командование флотилии. Об этом правительству сообщил заместитель командующего Каспийской флотилией Сергей Ракаускас во время совещания по подготовке к проведению в республике Дня Победы.

Флотилия дважды в неделю проводит репетиции предстоящего парада. С 27 апреля они будут проходить на месте проведения парада.

Участники шествия должны быть привиты от коронавируса, а накануне должны получить отрицательный результат ПЦР-теста.

Прямая трансляция парада состоится на канале РГВК «Дагестан».