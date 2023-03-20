Командование 247-го Гвардейского десантно-штурмового Казачьего полка выразило благодарность Сергею Меликову за оказанную поддержку и внимание

Полк, в котором служил Нурмагомед Гаджимагомедов отметил полувековой юбилей. По поручению главы Дагестана формированию была доставлена партия гуманитарной помощи, в числе которой дроны, берцы, батареи, холодное оружие и т.д.

Заместитель командира полка Эльбрус Рамонов поблагодарил за поддержку главу региона и подчеркнул, что предоставленное оборудование повысит боеспособность подразделений и заверил, что поставленные задачи будут выполнены. Передал груз первый заместитель Постпреда РД при Президенте РФ Табир Маликов. Он зачитал поздравление от Сергея Меликова.

«Наш народ гордится вами и верит, что вы и впредь будете стоять на страже интересов страны», — говорилось в поздравлении.