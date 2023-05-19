Командир взвода сержант Алихан Абдулаев из села Кунзах проходит курс лечения после перелома

Участник спецоперации на Украине, командир мотострелкового взвода, штурмовик сержант Алихан Абдулаев из села Кунзах Гумбетовского района показывал на передовой примеры храбрости и мужества. После артобстрела со стороны неприятеля на блиндаж Абдулаева упало дерево и у воина зафиксировали переломы рёбер. Сейчас жизни Абдулаева ничего не угрожает, он проходит курс лечения. Напомним, что ранее он был контужен и после восстановления сил вернулся на линию фронта.

Брат Алихана Абдулаева Гаджимурад Абдулаев также является военнослужащим контрактной службы. Служит в СВО с первых дней. Освобождал много населённых пунктов Новороссии от неофашистов и удостоился медалей «За Отвагу» двух степеней. Был ранен и проходил реабилитацию в госпитале и санатории города Анапы. Воин готов вернуться на передовую и помочь братьям по оружию. Братья Абдулаевы отмечают, что военная служба по контракту – дело, достойное настоящих мужчин, кто, если не мы, защитим нашу Родину, утверждают они. Пожелаем нашим защитникам крепкого здоровья и только побед!