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Командир взвода сержант Алихан Абдулаев из села Кунзах проходит курс лечения после перелома

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Участник спецоперации на Украине, командир мотострелкового взвода, штурмовик сержант Алихан Абдулаев из села Кунзах Гумбетовского района показывал на передовой примеры храбрости и мужества. После артобстрела со стороны неприятеля на блиндаж Абдулаева упало дерево и у воина зафиксировали переломы рёбер. Сейчас жизни Абдулаева ничего не угрожает, он проходит курс лечения. Напомним, что ранее он был контужен и после восстановления сил вернулся на линию фронта.

Брат Алихана Абдулаева Гаджимурад Абдулаев также является военнослужащим контрактной службы. Служит в СВО с первых дней. Освобождал много населённых пунктов Новороссии от неофашистов и удостоился медалей «За Отвагу» двух степеней. Был ранен и проходил реабилитацию в госпитале и санатории города Анапы. Воин готов вернуться на передовую и помочь братьям по оружию. Братья Абдулаевы отмечают, что военная служба по контракту – дело, достойное настоящих мужчин, кто, если не мы, защитим нашу Родину, утверждают они. Пожелаем нашим защитникам крепкого здоровья и только побед!

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