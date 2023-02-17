Командир установки разминирования «Метеорит» Абас Гусенов представлен к медали «За отвагу»

Участник СВО на Украине, командир самоходной реактивной установки разминирования «Метеорит» (УР-77) инженерно-саперной роты старший сержант Абас Гусенов из села Цанатль Гумбетовского района представлен к медали «За отвагу» за подвиги, совершённые в ходе спецоперации.

Гусенов принимает участие в СВО с 24 февраля 2022 года, с первого дня объявления спецоперации по освобождению Новороссии.

Гусенов проявил себя достойно в боевых действиях по Киевскому направлению, воевал в поселках Иванков, Феневичи, Берестянка и т.д. Также внёс вклад в выполнение боевых задач по Изюмскому направлению Харьковской области.

Освободил населённые пункты Березовое, Сладкое Донецкой Народной Республики. В ходе боев десантировался под обстрелами врага и показал себя мужественно. Получив ранение, был прооперирован. Воин восстанавливает здоровье и снова собирается на территорию СВО, чтобы помочь боевым друзьям и внести лепту в защиту Родины. Абас Гусенов служит в ВС РФ с января 2019 года.

Инженерная машина «Метеорит» вмещает в себя 3 тонны тротила, противник всегда ведёт охоту за данной техникой, так как она несёт большую опасность для неприятеля и при удачном попадании в неё вся колонна может взорваться. Гусенов успешно выполнил поставленные задачи, будучи командиром «Метеорита».