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Командир медицинского взвода Альбина Капланова ежедневно спасает десятки раненных на Донбассе

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Хрупкая женщина, замечательная жена и мать двоих детей продолжает показывать свою смелось и отвагу на Донбассе, спасая десятки раненых военнослужащих. Очередная ее командировка – Донбасс.

Операционная сестра передвижного медицинского батальона Каспийской флотилии каждый день проводит вместе с коллегами более 50 операций в разных частях Донбасса.

В военной части она работает свыше 15 лет. Выйдя замуж за военнослужащего, супруг предложил ей призваться на место его службы, так и получилось.

За время службы уроженка с.Новокули Новолакского района Альбина Капланова получила не мало наград: медаль МВД РФ «Участник контртеррористических операций на Кавказе», медаль Суворова «За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга».

Участвовала в различных операциях на Кавказе, Сирии, Украине.

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