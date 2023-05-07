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Командир боевой машины РСЗО «Град» из села Цунди-Шабдух Омар Асадулаев награждён медалью Жукова

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Участник спецоперации на Украине, командир боевой машины РСЗО «Град» реактивного дивизиона мотострелковой бригады сержант Омар Асадулаев из села Цунди-Шабдух Гумбетовского района за героизм, проявленный в боях, награжден медалью Жукова.

Указ о присвоении государственной награды подписал Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Сержант Асадулаев принимает участие в СВО на Украине с первых дней. До этого был участником миротворческой операции России в Нагорном Карабахе. На СВО подразделение Асадулаева поразило тысячи врагов и сотни единиц вражеской техники, огневые точки, бункеры, танки, гаубицы и т.д.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Омара Асадулаева с награждением медалью Жукова и пожелал воину всего наилучшего. Напомним, что гумбетовцы отправили в зону СВО свыше 20 тонн гуманитарной помощи. Бойцы СВО и их родные окружены вниманием и заботой.

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