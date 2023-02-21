Команда специалистов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова прибыла в Дагестан

Они провели в республике три важные встречи по вопросам предстоящей туровой иммунизации от полиомиелита.

В Карабудахкенте представители Роспотребнадзора и педиатры-инфекционисты из Москвы Армен Шакарян и Иван Коновалов встретились с родителями и разъяснили противникам прививок важность иммунизации детей от опасных болезней, в том числе и от полиомиелита, раскрыли детали и ответили на вопросы.

В Министерстве здравоохранения Республики состоялось совещание в режиме ВКС со всеми задействованными в вакцинации городскими и районными медорганизациями.

Вместе с аппаратом Минздрава эксперты разобрали важные вопросы предстоящей вакцинации детей.

«Наша команда прибыла для оказания методической помощи для подготовки туровой иммунизации в Северо-Кавказском федеральном округе. Мы помогаем и освещаем вопросы вообще иммунопрофилактики в целом и вообще приверженности вакцинации среди населения республики Дагестан. Исходя из сложившейся ситуации в Российской Федерации и в Республике Дагестан на сегодняшний день быть непривитым от кори, от полиомиелита, от коклюша, от менингококка просто опасно для жизни. Эти инфекции несут достаточно тяжело бремя и это тяжелые больные с осложнениями в остром периоде и, к сожалению, глубокими последствиями для жизни ребенка, и поэтому, если мы хотим защитить наших детей, мы должны это сделать, у нас есть все эффективные инструменты и механизмы для безопасной и эффективной вакцинации наших детей», — отметил Шакарян.

На площадке Республиканского физико-математического лицея-интерната ЦОД прошло общереспубликанское родительское собрание по вопросам дополнительной иммунизации детского населения.

С 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля в Дагестане будет проходить туровая иммунизация против полиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно.

Туровая иммунизация проводится в связи с низким охватом профилактическими прививками детей, для прекращения циркуляции полиовируса на территории республики.