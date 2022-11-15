Команда из Республики Дагестан вошла в число призеров окружного хакатона по искусственному интеллекту

В Ставрополе подведены итоги восьмого окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» ― одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который проходил на площадке Ставропольского государственного аграрного университета. Арслан Мустафаев, Абдулхамид Бучаев и Дмитрий Кобзаренко из команды AI4HUMAN (Республика Дагестан) стали призерами в кейсе от ПАО «Промсвязьбанк».

До финальных защит дошли 40 команд. Участники разработали решения в четырех кейсах. По итогам хакатона 12 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 2 400 000 рублей.

Церемонию награждения восьмого окружного хакатона открыла руководитель проекта «Искусственный интеллект» АНО «Россия – страна возможностей» Светлана Терехова: «Северо-Кавказский федеральный округ примечателен не только своей богатой природой и историей, но и своими яркими участниками. Более 1000 ИТ-специалистов из Северо-Кавказского федерального округа, принимали участие в мероприятиях «Цифрового прорыва» за время существования конкурса, и со многими талантливыми ставропольцами мы встретились на офлайн-площадке в эти дни. Очень важно сохранять эту «живую» связь друг с другом: видеться, общаться, обмениваться опытом. Мы рады поддерживать такой энтузиазм и развивать способности наших ИТ-звезд. Все выходные вы решали социально важные задачи. Этот драйв, которым благодаря вам наполнился коворкинг Ставропольского государственного аграрного университета в дни проведения хакатона, не сравнить ни с чем! От лица организаторов поздравляю всех финалистов и победителей! Надеемся, что вы будете приумножать свои знания, а остальных ждем в следующем сезоне «Цифрового прорыва» и желаем удачи!».

Команда AI4HUMAN из Республики Дагестан (Арслан Мустафаев, Абдулхамид Бучаев и Дмитрий Кобзаренко) заняла второе место в кейсе от ПАО «Промсвязьбанк». Решение поможет оценить доходность предпринимателей России на основе открытых источников данных и рекомендовать клиентам банкам наиболее подходящий продукт. На основе предоставленных в свободном доступе данных и их парсинга генерируется базовая таблица данных о ИП связанных ключевым полем ИНН. Структура содержит поля: время жизни ИП; код региона; ОКВЭД. Далее структура обогащается (при помощи парсинга) дополнительными показателями (средняя зарплата по региону, оборот розничной торговле в регионе), наличие государственной поддержки.

На основе признака «наличие государственной поддержки» нейронной сетью на архитектуре автокодировщика генерируется еще один дополнительный признак — степень соответствия ИП государственной поддержке. Выполняется кластеризация на пять классов методом k-средних. Результаты кластеризации расшифровываются в виде текста и графики через web-оболочку.

Особенность решения состоит в комплексном применении средств разработки и библиотек языка Python, в том числе в части ИИ: PyCharm, Google Colab, Dash, Pandas, Sklearn, Plotly, Keras. Уникальность решения состоит в идее генерировать дополнительные признаки ИП на основе нейронной сети — автокодировщика, классифицируя значение функции потерь. Хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Южном федеральном округе проводился при широкой поддержке Администрации Волгоградской области и Волгоградского государственного технического университета.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

На 2022 год запланировано проведение в разных регионах России 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Также пройдут 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек.

Официальный сайт проекта: hacks-ai.ru