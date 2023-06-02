Команда из Дагестана принимает участие в Всероссийском Фестивале «Движение первых», который 1-2 июня проходит в Москве на ВДНХ

В мероприятии организованном при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства просвещения России принимает участие молодёжь со всей России.
В рамках фестиваля состоялся самый массовый танцевально-вокальный флешмоб в стране, который попал в книгу рекордов России.
2 275 Первых веселились и танцевали под зажигательный летний трек вместе с Василисой Суюновой и Максом Путиным.
Приятно было увидеть на мероприятии команду из нашей республики с флагами Дагестана.
За два дня каждый участник Движения смог:
посетить увлекательные квесты и мастер-классы;
проявить себя в играх и викторинах;
получить полезные знания от лучших спикеров в лектории;
познакомиться с новыми образовательными и научными проектами;
попеть, потанцевать и как следует зажечь на Фестивале!
С дагестанскими участниками фестиваля сегодня встретился главный редактор газеты «Нур» Байрам Абдуллаев.