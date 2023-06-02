Команда из Дагестана принимает участие в Всероссийском Фестивале «Движение первых», который 1-2 июня проходит в Москве на ВДНХ

В мероприятии организованном при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства просвещения России принимает участие молодёжь со всей России.

В рамках фестиваля состоялся самый массовый танцевально-вокальный флешмоб в стране, который попал в книгу рекордов России.

2 275 Первых веселились и танцевали под зажигательный летний трек вместе с Василисой Суюновой и Максом Путиным.

Приятно было увидеть на мероприятии команду из нашей республики с флагами Дагестана.

За два дня каждый участник Движения смог:

посетить увлекательные квесты и мастер-классы;

проявить себя в играх и викторинах;

получить полезные знания от лучших спикеров в лектории;

познакомиться с новыми образовательными и научными проектами;

попеть, потанцевать и как следует зажечь на Фестивале!

С дагестанскими участниками фестиваля сегодня встретился главный редактор газеты «Нур» Байрам Абдуллаев.