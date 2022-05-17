Команда из Дагестана победила в форуме СКФО по интеллектуальным играм

С 15 по 16 мая 2022 года в городе Грозный прошел Межрегиональный форум СКФО по интеллектуальным играм «Помнить, чтобы жить». В форуме приняло участие 16 команд.

От Дагестана поехала сборная команда «Хас-Фактор» из Хасавюрта, в которую вошли участники из городов и районов республики.

В рамках Форума было проведено 3 турнира по интеллектуальным играм:

Командное первенство по игре «Что? Где? Когда?», посвященное 77-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. В нем приняло участие все 16 команд, безоговорочную победу с результатом 28 баллов из 36 возможных набрала команда, представляющая Республику Дагестан, опередив ближайшего соперника на 3 балла.

В финале победила команда Дагестана.