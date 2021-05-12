Коллективу Минцифры Дагестана представили нового руководителя

Сегодня, 12 мая, в Министерстве цифрового развития Республики Дагестан состоялось представление временно исполняющего обязанности министра. Указом Врио Главы РД Сергея Меликова им назначен Тамерлан Буганов. Коллективу Министерства нового руководителя представил Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев. Первый вице-премьер охарактеризовал Тамерлана Буганова как человека деятельного и выразил надежду, что под руководством нового руководителя Министерство выйдет на новый уровень работы. В свою очередь Тамерлан Буганов отметил, что уже знаком с коллективом и при реализации кадровой политики будет обращать внимание, в первую очередь, на профессионализм работников. Обозначая задачи, стоящие перед коллективом Минцифры РД, Батыр Эмеев обратил внимание на необходимость повышения качества мобильной связи в регионе, особенно в горных районах. «Находясь в поездках по горным районам лично убедился, что качество связи оставляют желать лучшего. По этому поводу, кстати, жаловались и многочисленные туристы, гости республики», — сказал он. Отметим, Тамерлан Буганов окончил Дагестанский государственный технический университет по специальности «Радиотехника», а также Дагестанский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В разные годы он занимал должности генерального директора ОАО «Аэропорт Махачкала», заместителя министра связи и телекоммуникаций РД, заместителя министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли РД. До сегодняшнего дня Буганов был директором Республиканского молодежного центра занятости «Успех» Министерства труда и социального развития РД, являлся руководителем Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Республике Дагестан.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники