Коллектив Росздравнадзора прошёл вакцинацию от коронавируса

Сотрудники Росздравнадзора прошли вакцинацию от коронавируса. Вместе с коллективом прививку сделал и руководитель ведомства Тамирлан Мухамедов.

Специалисты по надзору прошли вакцинацию в один день в передвижном прививочном пункте на улице Озерной. Здесь прошел вакцинацию и весь персонал родильного дома N 2.

По словам врачей, все привитые чувствуют себя хорошо, жалоб и осложнений нет.

Всего в республике работает 54 пункта прививок. Пока есть 8 000 доз вакцины, в скором времени поступит еще 24 000.