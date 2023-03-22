Общество

Коллектив редакции республиканской газеты «Вести Агула» поздравляет всех мусульман с началом священного месяца Рамадан

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Коллектив редакции республиканской газеты «Вести Агула» поздравляет всех мусульман с началом священного месяца Рамадан и желает достойно провести его.

Месяц Рамадан — это месяц поста, поклонения, чтения корана, совершения милостыни и других благих дел. В этом месяце был ниспослан священный Коран. Также в этом месяце есть великая ночь предопределения, называемая Лейлятуль Къадр, поклонение в котором лучше чем тысяча месяцев.

В этом месяце мусульмане исполняют третий столп Ислама — соблюдение поста в течение всего месяца, т.е. воздержание от еды и питья от рассвета до времени вечернего намаза.

Желаем всем крепкого имана, мира, добра и благополучия!

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