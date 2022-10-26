Коллектив одного из детских садов Каспийска принял участие в акции «Посылка солдату»

Частичку своего тепла решили подарить воспитанники и коллектив МБДОУ МО ГО «г.Каспийск» РД «Детский сад 37 «Золотой Ключик» нашим солдатам, которые отправились защищать рубежи нашей Родины.

В рамках данной акции «Посылка солдату» каждый ребёнок хотел учавствовать в сборке посылки, а именно поделиться всем тем, что они так любят сами. С мыслью о том, что наши солдаты будут пить чай с их сладостями и рассматривать их рисунки детишек переполняла гордость! Любому солдату, который сейчас вдали от дома, будет приятно вспомнить своё детство и знать, что их любят и ждут.

Руководство сада выражает благодарность всем неравнодушным за участие в акции, а нашим смелым и отважным солдатам скорейшего возвращения домой.