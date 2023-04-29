Коллектив Минтруда Дагестана провел субботник на террасах аула Чох в Гунибском районе

Сегодня, 29 апреля, коллектив Министерства труда и социального развития Республики Дагестан во главе с министром Мурадом Казиевым провел общереспубликанскую экологическую акцию в Гунибском районе на рукотворных террасах аула Чох.

Аул Чох расположен в горах, практически на самом обрыве гармонично вписавшись в горный ландшафт.

Исторические свидетельства доказывают, что именно в Дагестане зародилось террасное земледелие, а потом его уже переняли восточные страны.

На склонах гор заниматься земледелием сложно, и люди придумали частично выровнять горы. Однако сделать это подручными инструментами было очень непросто.

Руководитель ведомства Мурад Казиев отметил трудолюбие горцев и любовь к родной земле.

«В те времена наши предки не использовали никакой специализированной техники, все сделано руками и нехитрыми инструментами. Только находясь тут, понимаешь, насколько был тяжел сельскохозяйственный труд в горах. Это результат огромнейшего человеческого труда и, безусловно, желания прокормить свою семью», — отметил Казиев.

Работники ведомства очистили туристический объект и прилегающую к террасам территорию от сухой листвы, бытового мусора и обломков высохших деревьев.

Завершая субботник, сотрудники Минтруда Дагестана выразили надежду на то, что со временем скалистые горы вновь превратятся в плантации овощей, злаковые поля, фруктовые сады и виноградники.