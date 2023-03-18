Коллектив Минтруда Дагестана присоединился к участию в общереспубликанском субботнике

Сегодня, 18 марта, коллектив Министерства труда и социального развития Республики Дагестан принял активное участие в общереспубликанском субботнике.

Сотрудники ведомства провели работу по очистке территории по двум направлениям. Так, одна часть коллектива трудилась во внутреннем дворе Министерства, другая занялась очисткой и благоустройством территории, прилегающей к фасаду здания.

Усилиями сотрудников Минтруда Дагестана удалось привести в порядок и очистить от сухой листвы и веток часть улицы Абубакарова.

Отметим, что в экологической акции также приняли участие все подведомственные учреждения ведомства. Таким образом, усилиями работников Минтруда Дагестана, субботники проведены во всех городах и районах республики.

По итогам проведенной работы, глава ведомства Мурад Казиев поблагодарил всех сотрудников за активное участие в работе, отметив, что проведение подобных акций позволяет не только привести в порядок прилегающую территорию, но и провести время с коллегами вне рабочей обстановки.