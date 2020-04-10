Коллектив Миннац РД пожертвует часть зарплаты на борьбу с коронавирусом

9 апреля министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов рассказал о том, что коллектив министерства, а это более шестидесяти человек, решил перечислить часть средств из своей зарплаты в РЦИБ им. Магомедова.

Именно здесь размещено самое большое количество пациентов с COVID-19. Министр отметил, что таким образом работники ведомства решили поддержать персонал медицинского центра.

На данный момент в республике зарегистрировано пятьдесят семь подтвержденных случаев коронавируса, четыре человека уже выздоровели. Более четырех тысяч человек обследовано на коронавирус, около трех тысяч семисот человек находятся на самоизоляции.