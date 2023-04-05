Коллектив из Дагестана участвует в масштабном вокальном шоу «Звезда»

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» — это зрелищное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Самые сильные и талантливые исполнители соберутся на одной сцене и будут сражаться за свой регион.

Выступление каждого из участников сопровождается эффектной видеооткрыткой о нём самом, и о крае, который он представляет.

Республику Дагестан представляет ансамбль «Макьам». В состав коллектива входят: народный артист республики Дагестан — Тельман Ибрагимов, солистка Дагестанской Государственной филармонии Хиринду Султанова и талантливые музыканты — Эльмар Шерифалиев, Шамиль Шерифалиев, Магомед Абдурагимов и Гульнара Гайдарова. Мы очень надеемся, что коллектив получит максимальную поддержку зрителей.

Телезрители путем СМС — голосования могут проголосовать за своего фаворита. Премьера нового сезона состоится 8 апреля в 22:30.