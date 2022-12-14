Коллектив детского сада села Мехельта отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Представители детского сада «Солнышко» села Мехельта Гумбетовского района собрали и отправили посылки для участников спецоперации на Украине.

«Коллектив охотно присоединился к акции по сбору гуманитарной помощи нашим военнослужащим, которые принимают участие в освобождении Украины от неофашизма. Никто не остался в стороне, каждый хотел внести свою лепту. Иначе и быть не может, ведь мы потомки доблестных ветеранов Великой Отечественной войны, которые в свое время показали пример взаимопомощи», — отметила заведующая детсадом Салимат Хамидова.

Работники садика отправили в зону СВО курагу, сушеную колбасу, теплые носки, варежки и другую продукцию.