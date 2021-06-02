Коллектив дагестанских кукольников принимает поздравления

Коллективы театров кукол из восьми городов России приняли участие в торжественном закрытии фестиваля «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС», а также в праздничных мероприятиях по случаю восьмидесятилетнего юбилея Дагестанского театра кукол. В числе других гостей мероприятия торжества посетила и Зарема Бутаева. Министр культуры РД поблагодарила коллектив театра за талант и мастерство, отметив, что Даггостеатр кукол утвердился в международном культурном пространстве и достойно представляет Дагестан за его пределами. Ярким завершением торжеств стал спектакль «Синдбад-мореход» по циклу сказок «Тысяча и одна ночь» в исполнении дагестанских кукольников.

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