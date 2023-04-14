Коллектив администрации Новолакского района проводил в зону СВО водителя главы

В районной администрации состоялись проводы настоящего защитника Родины, который добровольно принял решение заключить контракт и выехать в зону СВО.

Парень работает водителем руководителя муниципалитета. Увидев пример, как двое других его коллег, А.Омаров и М.Мугадов, оставили работу и поехали воевать за Родину и защищать мирных граждан Донбасса, парень загорелся.

И.о. главы муниципалитета Сулейман Рамазанов от себя лично подарил ему дополнительный комплект полной амуниции и пожелал достойной службы и скорого возвращения на Родину с Победой.

Во дворе районной администрации коллектив собрался и дружно проводил коллегу на СВО, отметив, что гордятся мужеством и храбростью молодого парня.

Отметим, что Шейхалиев – третий сотрудник Администрации МО, принявший решение защищать Родину и жителей Донбасса от неонацизма.