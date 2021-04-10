Колл-центр примет вопросы к прямой линии с Сергеем Меликовым

С 10 апреля вопросы, адресованные Главе Дагестана, можно задать, позвонив по номеру 88003008263. Поддержку при организации горячей линии оказал Даггосмедуниверситет. 14 апреля во время прямой линии Сергей Меликов ответит на вопросы дагестанцев. Обратиться к руководителю региона можно и через портал VoprosMelikovu.ru или направить в директ инстаграм-аккаунта @agiprd. Голосовые сообщения и видеовопросы принимаются по WhatsApp-номеру +7-988-637-05-05 с 10:00 до 18:00, включая день прямого эфира. На данный момент главе региона адресовано свыше тысячи вопросов.

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