Если ранее статистика показывала количество заражённых коронавирусной инфекцией, то сейчас идёт подсчёт по количеству вакцинированных.

С начала прививочной кампании и по сей день количество желающих вакцинироваться увеличилось, в связи с чем число заражённых уменьшилось.

По предписаниям Роспотребнадзора в категорию подлежащих вакцинации вошли люди старше 60 лет.

В эту возрастную планку входит и жительница села Тпиг, пенсионерка Магомедова Фатимат. К мысли о необходимости привиться она пришла не сразу. Находясь в некотором заблуждении, был некий страх о последствиях после вакцинации. К тому же и возраст не маленький, под 70 лет.

В итоге подтолкнуло ее то, что дети являются основными переносчиками этой инфекции. Она окончательно решила для себя, что это ей просто необходимо.

«Я бабушка 15 внуков, и, естественно, они навещают меня. Я же не могу им этого запретить и сама не хочу. Мои внуки очень любят проводить со мной свое свободное время. С большим интересом слушают мои рассказы о старых добрых временах. И, чтоб это не явилось причиной моего заражения и не помешало посиделкам в общении с внуками, я твердо для себя решила привиться», — заявила Магомедова

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