Количество выздоровевших также растет

Очень интересную статистику можно наблюдать в последние дни относительно заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если, к примеру, взять сегодняшние цифры Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в республике, то можно заметить, что с ростом числа инфицированных параллельно растет количество выздоровевших: количество подтвержденных результатов заболеваемости коронавирусом сегодня, 1 февраля, составило 560 человек, а показатель по выздоровевшим равен 297. Осмелюсь предположить, что новый штамм или новая волна коронавируса протекает без особых осложнений и быстро. Может, это благодаря и тому, что ПЦР-тесты позволяют выявлять болезнь на ранних стадиях, тем самым предупреждая осложнения, и лечение проходит с максимальным эффектом без серьезных последствий. Тем не менее, не забываем, что мы боремся с серьезной угрозой здоровью человечества, и о соблюдении профилактических рекомендаций необходимо помнить.

Камиль Мирзоев, и.о.гл. редактора «Вести Агула»