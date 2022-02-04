Количество вакцинированных в Агульском районе составило более 63%

В Агульском районе вакцинировались более шестидесяти трех процентов населения, что в количественном отношении составляет более трех тысяч человек. Это не просто цифры, это гарантия того, что более половины населения муниципалитета избежит инфицирования коронавирусом или перенесет его в более легкой форме. Данный факт имеет сейчас колоссальное значение, ведь прирост заболеваемости COVID-19 по всей стране уже перевалил за 150 тысяч в сутки. По сообщениям специалистов Роспотребнадзора, данные цифры неокончательные. По данным замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать к середине февраля.

На случай инфицирования COVID-19 Министерство здравоохранения России разработало ряд общих правил, одно из которых гласит, что во время пандемии оставайтесь дома, по возможности изолируйтесь от других домочадцев, проветривайте комнату, соблюдайте питьевой режим, измеряйте температуру трижды в день и дважды в день — уровень сатурации. При появлении любых симптомов ОРВИ или, если вы получили положительный результат ПЦР-теста, оставайтесь дома и проконсультируйтесь с медработником, позвонив в единую службу 122 или в call-центр вашей поликлиники. Если состояние ухудшилось, звоните в службу скорой помощи по номеру 103.

Данные правила актуальны на протяжении всего периода пандемии, потому как социальное дистанцирование препятствует массовому распространению вируса, в то время как активные контакты без соблюдения санитарно-эпидемиологических мер лишь усиливают его распространение.

Врачи, в том числе специалисты Агульской ЦРБ отмечают, что сейчас многие граждане относятся более ответственно к данным предписаниям, потому как практически каждый столкнулся с коронавирусом и его тяжелыми последствиями. Кроме того, продолжается и вакцинация населения, как наиболее эффективного метода противодействия вирусу. В ноябре 2021 года обществу была представлена вакцина для подрастающего поколения «Спутник М». Это разработка отечественных ученых направлена на защиту детей от вируса. Первая партия данного препарата уже поступила в республику и ее муниципалитеты. Вакцинация детей проводится исключительно с согласия родителей.

Вакцинация – дело добровольное, однако важно понимать, что от успеха иммунизации зависит формирование коллективного иммунитета, что позволит как можно скорее вернуться к жизни без пандемии и вируса.

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