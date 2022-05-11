Количество вакцинированных в Агульском районе приближается к 80%

В Агульском районе вакцинировались около восьмидесяти процентов населения. Это не просто цифры, это гарантия того, что более половины населения муниципалитета избежит инфицирования коронавирусом или перенесет его в более легкой форме. Данный факт имеет сейчас колоссальное значение, ведь прирост заболеваемости COVID-19 по всей стране еще сохраняет суровую актуальность. На случай инфицирования COVID-19 Министерство здравоохранения России разработало ряд общих правил, одно из которых гласит, что во время пандемии оставайтесь дома, по возможности изолируйтесь от других домочадцев, проветривайте комнату, соблюдайте питьевой режим, измеряйте температуру трижды в день, и дважды в день — уровень сатурации. При появлении любых симптомов ОРВИ или, если вы получили положительный результат ПЦР-теста, оставайтесь дома и проконсультируйтесь с медработником, позвонив в единую службу 122 или в call-центр вашей поликлиники. Если состояние ухудшилось, звоните в службу скорой помощи по номеру 103.

Данные правила актуальны на протяжении всего периода пандемии, потому как социальное дистанцирование препятствует массовому распространению вируса, в то время как активные контакты без соблюдения санитарно-эпидемиологических мер лишь усиливают его распространение.

А. Магомедова

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