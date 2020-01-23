Количество пациентов в Кизлярской ЦГБ стало меньше

На данный момент из Кизлярской центральной больницы выписались поступившие ранее с острой кишечной инфекцией 108 человек, 52 из которых дети. У оставшихся на стационарном лечении больных наблюдается положительная динамика. Над вопросом лечения и выявления вновь заболевших больных работают не только персонал Кизлярской ЦГБ, но и специалисты других медицинских учреждений.

Вчера из больницы города выписались двадцать четыре человека, восемнадцать из которых дети, в то же время одиннадцать человек обратились в больницу, в том числе пять детей.

В городской больнице Кизляра на сегодняшний день лечение проходят 106 больных, 66 из них дети. Всем оказывают нужное лечение, для этого в больнице имеются все необходимые лекарства.

Министерство здравоохранения Республики Дагестан для профилактики населения направило 2390 флаконов Интести–бактериофага. Проводят подворные обходы, что позволяет своевременно выявить очаг заболевания. Более 2000 кизлярцев вакцинированы от гепатита А, проводится вакцинация от дизентерии и брюшного тифа.

За ситуацией в Кизляре следит министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Минздрав РД рекомендует соблюдать гигиену, провести дезинфекцию накопителей воды, пить кипяченую воду и мыть фрукты и овощи в горячей воде.