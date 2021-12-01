Количество обращений в ЦУР Дагестана за ноябрь увеличилось на 15%

В ЦУР Дагестана за ноябрь приняли и обработали более 4220 жалоб и обращений от жителей республики. Это на 15% больше, чем в октябре, сообщил во вторник представитель Центра.

«ЦУР выстраивает конструктивный диалог жителей с органами власти. Одна из основных задач — мониторинг обращений дагестанцев в социальных сетях для оперативного решения проблем в регионе. Сообщения, которые жители республики оставили в социальных сетях в ноябре, в основном касаются вопросов ЖКХ (1479 обращений), дорог (708), социального обслуживания и защиты (549), благоустройства (300), образования (242), а также мусора, свалок и ТКО – 88 обращений», — передала специалист отдела обратной связи ЦУР Дагестана Фатима Абракова.

Она отметила, что поиск осуществляется при помощи системы «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует сообщения в соцсетях. По словам Абраковой, оставить сообщение можно:

в аккаунтах министерств или муниципалитетов;

в открытых крупных пабликах;

в официальных аккаунтах ЦУР РД в ВК и Instagram.

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