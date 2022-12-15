Когда зовет Родина, сыновья встают в строй

У нас, у ногайцев говорят, в гнезде что увидишь, в полете то и делаешь. Так сложилось и в семье Алибия и Розы Аджимуллаевых из села Терекли-Мектеб Ногайского района РД, дети пошли по стопам отца, который более тридцати лет служил в правоохранительных органах.

За годы службы Алибий Куваевич достиг высоких результатов в своей работе. Его работа, безупречная служба стали примером для детей. Алибий и Роза Аджимуллаевы воспитали двоих детей. Розалия и Алимбек сегодня, как и отец, служат Родине. Розалия окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ, служит там же полковником полиции. Сын Алимбек в том же городе закончил институт внутренних войск РФ.

Служба в полиции трудна и опасна, об этом Алимбек знал с детства, в связи с работой отца семья много раз переезжала, поэтому родился он в селе Кумли, детство прошло в ауле Кунбатар, в школу он пошел в Карагасе, а окончил ее в Терекли-Мектебе. Это все села Ногайского района.

Окончив школу имени А-Х.Джанибекова, Алимбек поехал учиться в Санкт-Петербург. После окончания его направили в город Ангарск Иркутской области. Затем годы службы в Росгвардии в Астрахани, участковым-уполномоченным в Ногайском ОМВД, а с 2018 года служба в Росгвардии во Владикавказе. Алимбека характеризуют как волевого, честного сотрудника. Наверное, именно эти качества солдату необходимы, чтобы стать настоящим защитником родины.

С самого начала специальной военной операции Алимбек Аджимуллаев поехал со своими сослуживцами защищать Отечество. Недавно он приехал в отпуск, сейчас поехал по месту службы. Если будет приказ, вернется служить дальше в ряды СВО.

Я задала отцу Алимбека вопрос: «Вы, офицер МВД, что чувствовали, когда узнали, что сын будет участвовать в СВО?».

– Мой сын – офицер. Был приказ, Родина позвала и сыновья встали в строй. Конечно, мы с супругой переживали, десять месяцев он был на Украине. Если надо будет, поедет еще. Он – солдат, защитник Родины. Я ребятам, которые сейчас служат там, желаю удачи и победы, пусть пули обходят их стороной. А родителям хочу пожелать терпения, здоровья, чтобы их сыновья вернулись живые и здоровые с победой, – ответил Алибий Куваевич.

Мы тоже хотим пожелать всем нашим ребятам скорой победы. Мы верим и ждем каждого из них.

Источник: Голос степи