Когда от покупок впрок нет проку

На повышении цен на отдельные товары сказалась потребительская истерия. Ситуацию с изменением цен в Дагестане, деятельность предпринимателей и использование мер государственной поддержки обсудили участники брифинга, прошедшего в конференц-зале «Дагестанской правды». Собеседники региональных СМИ – министр промышленности и торговли РД Низам Халилов и представители крупных торговых сетей республики.

Как было отмечено, повышение цен в конце февраля – начале марта стало следствием ажиотажного спроса, прежде всего в непродовольственном сегменте. Население активно покупало бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка.

Высокая потребительская активность наблюдалась в сегменте продовольственных товаров длительного хранения (крупа, мука, макароны, сахар), большая часть которых производится в России из отечественного сырья. В то же время Правительству Дагестана удалось избежать дефицита указанной продукции, несмотря на неготовность предпринимателей в целом к обозначившемуся повышенному спросу.

«Минпромторг РД проводит ежедневный мониторинг цен и запасов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Мы находимся на постоянной связи с предприятиями оптовой торговли и руководством муниципалитетов для оперативного разрешения проблемных ситуаций, связанных как с поставками, так и запасами продовольственных и не продовольственных товаров», – подчеркнул глава министерства Низам Халилов.

По состоянию на 21 марта запасы продовольственных товаров имеются на 10-30 дней в зависимости от срока хранения, а по отдельным позициям до 90 дней. «Мы уже видим отсутствие ажиотажного спроса, сокращаются и сроки отгрузки товаров из регионов, идёт восстановление производственных и логистических цепочек российских заводов-изготовителей. Запасов продовольственных и непродовольственных товаров в республике достаточно, а производство их в регионах России продолжается», – дополнил руководитель ведомства.

Продолжая тему контроля ситуации в целом, Халилов также сообщил, что специалисты Минпромторга РД осуществляли выезды как в розничные магазины, так и на оптовые склады дагестанских городов. Отрабатывалась каждая публикация в интернете о дефиците, закрытия складов, пустых полках в розничной торговле. По итогам проверок выявлено, что большинство публикаций несли в себе недостоверную информацию и могут являться элементами информационной войны, целью которой является дестабилизация обстановки, создание ажиотажного спроса, распространение панических настроений.

Касаясь темы мониторинга цен, журналисты поинтересовались у регионального министра, какими механизмами располагает государство для урегулирования ценовой политики на определённую категорию товаров. «Тут стоит привести в пример тот период, когда начался всплеск пандемии коронавируса. Было поручение главы государства по субсидированию цен на сахар и подсолнечное масло. Благодаря этим мерам, удалось завести в республику сахар по субсидированной цене и предоставить возможность сетевым магазинам продавать его по незавышеной стоимости. То есть, инструменты, пусть пока и в недостаточном количестве, но имеются. Здесь всё же нужно принимать во внимание правила рыночной экономики: прямое вмешательство во взаимоотношения производителей и сетевой торговли может спровоцировать дефицит товара».

В ходе проверок специалисты министерства зафиксировали недобросовестное отношение отдельных предпринимателей, которые закрывали торговые объекты, выжидая изменения цены. Собеседники журналистов обратились через СМИ к бизнесменам с просьбой не создавать подобные прецеденты, не наживаться на сложной ситуации. Населению же рекомендовано обращаться в региональные Минпромторг и Минсельхозпрод, УФАС в случае выявления подобных фактов. Сотрудники ведомств совместно с органами прокуратуры готовы незамедлительно разбираться в таких случаях, заверил Низам Халилов.

Обсуждая тему повышенного спроса в начале месяца, сказавшегося на повышении стоимости товаров, представители крупных торговых сетей республики уже отмечают его снижение. Так, по словам территориального директора сети супермаркетов «Зелёное яблоко» Кизтанум Алиевой, в первые две недели месяца население закупалось впрок настолько чрезмерно, что пришлось ввести определенные ограничение на количество товара в одни руки.

«Запасов товаров было достаточно на определённый период времени, не рассчитанный, конечно, на массовую потребительскую истерию. Ничем не обоснованную, кстати. Пытались людям объяснять, что в период пандемии тоже массово скупались продукты, которые потом просто портились, приходилось их выбрасывать. По ситуации на эти дни товара в ассортименте достаточно, нет дефицита. Просто потребителям стоит успокоиться, не воспринимать информационные вбросы за чистую монету. Нет повода для ажиотажного спроса, который искусственно завышает цены», – заверила Алиева.

Ритейлеры в вопросах ценовой политики неизменны, надбавок не накидывают, сообщили представители торговых сетей журналистам. Конечная стоимость продуктов на прилавке зависит от закупочной цены, на которую повлияла, в том числе, и транспортная логистика. Влияя на ситуацию, региональные сетевики в последние годы ведут активную работу по привлечению местных производителей к совместному бизнесу, что должно снизить зависимость от импортных производств. Разработана специальная программа по импортозамещению, реализация её пунктов уже намечена.

«Мы стараемся искать более выгодных поставщиков в плане привлекательной для потребителя цены. Нужно понимать, что это и вопрос конкуренции для нас: ниже цена, чем у коллег, больше покупательской активности, поэтому в преднамеренном завышении цен никто не заинтересован, как это может иногда показаться. Что касается запасов товара, нет дефицита ни на прилавках, ни на складах, тут нет повода для беспокойства», – пояснил заместитель директора сети супермаркетов «Эхнатон» Омар Мугутдинов.

Вопреки появившейся в ряде федеральных СМИ информации, отказываться от проведения акций и предоставления скидок крупные сетевики в регионе не планируют, заверили их представители. Однако обратили внимание потребителей на сдерживание желания скупать товары в неограниченных количествах, еще раз напомнив о главном правиле рынка: спрос рождает предложение. Повышенный спрос делает это предложение дорогостоящим.