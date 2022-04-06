Общество

Когда обращаться к финансовому уполномоченному

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Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного информирует граждан о случаях, когда можно обращаться за помощью к финансовому омбудсмену.

К финансовому уполномоченному следует обращаться, если финансовая организация нарушила договор: не выплатила или недоплатила вам деньги либо или взяла больше положенного.

Следует помнить, что обращаться к омбудсмену можно только по договорам частных лиц с финансовыми организациями; споры могут касаться только денег и имущества; сумма, которую вы намерены получить от финансовой организации, не может превышать 500 тыс. рублей.

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