Когда обращаться к финансовому уполномоченному

Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного информирует граждан о случаях, когда можно обращаться за помощью к финансовому омбудсмену.

К финансовому уполномоченному следует обращаться, если финансовая организация нарушила договор: не выплатила или недоплатила вам деньги либо или взяла больше положенного.

Следует помнить, что обращаться к омбудсмену можно только по договорам частных лиц с финансовыми организациями; споры могут касаться только денег и имущества; сумма, которую вы намерены получить от финансовой организации, не может превышать 500 тыс. рублей.