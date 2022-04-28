Когда начнут выплачивать новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет?

С 26 апреля на портале «Госуслуги» можно заполнить заявление на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Как заявляют в Минтруде, ранняя подача заявления не меняет сроков рассмотрения обращения, но дает возможность родителям заполнить заявление в удобное время, не меняя планов на майские праздники.
«Для удобства родителей по поручению председателя правительства принято решение открыть форму для заполнения чуть раньше — 26 апреля. Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу — туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.
В Москве онлайн-прием заявлений начнется с 1 мая, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты. В столице прием заявлений осуществляется на портале mos.ru, а выплаты назначают органы социальной защиты.
Все заявления, которые родители заполнят в период с 26 по 30 апреля, будут приняты к рассмотрению Пенсионным фондом в общем порядке — то есть с 1 мая.
Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней, но, если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Когда начнут выплачивать пособия?
Пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые получат выплаты в мае, будет выплачено сразу за два месяца — за апрель и за май. Семьям, которые получат выплаты в июне, поступят средства за три месяца — апрель, май и июнь.
Выплату назначат вне зависимости от того, когда именно обратилась семья — в апреле или уже в мае, или даже после, в июне или июле.
Можно ли подать заявление на майские праздники?
Как заявляют в Минтруде, во время майских праздников клиентские службы ПФР будут работать. По словам Котякова, те, кто хотел бы подать заявление в выходные и праздничные дни — смогут это сделать.
Нужно ли подавать какие-либо документы кроме заявления?
В подавляющем большинстве случаев родителям не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. Все необходимые сведения органы, назначающие выплаты, получают из государственных информационных систем.
Кто может претендовать на выплату?
Новая выплата положена семьям, в которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Количество детей не имеет значения, выплаты будут положены на каждого ребенка указанного возраста.
Пособие выплачивают малообеспеченным семьям. Если среднедушевой доход в семье превышает прожиточный минимум, пособие на детей от 8 до 17 лет она не получит.
Кроме этого, учитываются следующие критерии:
1. Доходы. Учитываются зарплаты, пенсии и стипендии, но также алименты, пособия, доходы от профессиональной деятельности (для самозанятых) или бизнеса, доходы от финансовых активов (вкладов, ценных бумаг и пр.), лотерейные выигрыши.
2. Имущество. Претенденты на пособие могут иметь:
- одну квартиру любого размера или несколько квартир, если их суммарная площадь не более 24 кв. м. на члена семьи;
- один дом любого размера или несколько домов, если их суммарная площадь не более 40 кв. м. на члена семьи;
- одну дачу;
- один гараж или машиноместо (многодетным и инвалидам можно два);
- 25 соток земли (в сельской местности — один гектар);
- одну легковую машину и один мотоцикл (многодетным и инвалидам можно по две машины и два мотоцикла);
- один трактор и один катер (моторку).
3. Наличие заработка. Если на протяжении всего года заработка не было по объективной причине, пособие все равно будет назначено. Объективными причинами отсутствия дохода считаются:
- беременность более шести месяцев в расчетном периоде;
- уход за ребенком до трех лет;
- уход за детьми в многодетной семье для одного из родителей;
- уход за ребенком для единственного родителя;
- уход за ребенком с инвалидностью;
- уход за пожилым человеком;
- очное обучение для членов семьи моложе 23 лет;
- непрерывное лечение более 3 месяцев;
- срочная служба в армии и 3 месяца со дня демобилизации;
- безработица — учитывается официальная регистрация в центрах занятости до 6 месяцев;
- лишение свободы и 3 месяца после освобождения.
Размер пособия составит 50,75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В среднем по стране это от 6150 рублей до 12300 рублей. При этом:
- 50% — базовый размер выплаты;
- 75% назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;
- 100% — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.
В среднем по стране это от 6150 рублей до 12300 рублей.
Источник: https://mintrud.gov.ru