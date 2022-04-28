Когда начнут выплачивать новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет?

«Для удобства родителей по поручению председателя правительства принято решение открыть форму для заполнения чуть раньше — 26 апреля. Это сделано для того, чтобы те, кто планировал на майские праздники уехать за город, на природу, на дачу — туда, где могут быть проблемы с интернет-связью, не меняли свои планы, спокойно заполнили заявление заранее», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

В Москве онлайн-прием заявлений начнется с 1 мая, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты. В столице прием заявлений осуществляется на портале mos.ru, а выплаты назначают органы социальной защиты.

Сколько времени рассматривают заявление?

Все заявления, которые родители заполнят в период с 26 по 30 апреля, будут приняты к рассмотрению Пенсионным фондом в общем порядке — то есть с 1 мая.

Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней, но, если для сбора данных требуется больше времени, срок рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Когда начнут выплачивать пособия?

Пособие рассчитывается с 1 апреля. Семьям, которые получат выплаты в мае, будет выплачено сразу за два месяца — за апрель и за май. Семьям, которые получат выплаты в июне, поступят средства за три месяца — апрель, май и июнь.

Выплату назначат вне зависимости от того, когда именно обратилась семья — в апреле или уже в мае, или даже после, в июне или июле.

Можно ли подать заявление на майские праздники?

Как заявляют в Минтруде, во время майских праздников клиентские службы ПФР будут работать. По словам Котякова, те, кто хотел бы подать заявление в выходные и праздничные дни — смогут это сделать.

Нужно ли подавать какие-либо документы кроме заявления?

В подавляющем большинстве случаев родителям не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. Все необходимые сведения органы, назначающие выплаты, получают из государственных информационных систем.

Кто может претендовать на выплату?

Новая выплата положена семьям, в которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет. Количество детей не имеет значения, выплаты будут положены на каждого ребенка указанного возраста.

Пособие выплачивают малообеспеченным семьям. Если среднедушевой доход в семье превышает прожиточный минимум, пособие на детей от 8 до 17 лет она не получит.

Кроме этого, учитываются следующие критерии:

1. Доходы. Учитываются зарплаты, пенсии и стипендии, но также алименты, пособия, доходы от профессиональной деятельности (для самозанятых) или бизнеса, доходы от финансовых активов (вкладов, ценных бумаг и пр.), лотерейные выигрыши.

2. Имущество. Претенденты на пособие могут иметь:

одну квартиру любого размера или несколько квартир, если их суммарная площадь не более 24 кв. м. на члена семьи;

один дом любого размера или несколько домов, если их суммарная площадь не более 40 кв. м. на члена семьи;

одну дачу;

один гараж или машиноместо (многодетным и инвалидам можно два);

25 соток земли (в сельской местности — один гектар);

одну легковую машину и один мотоцикл (многодетным и инвалидам можно по две машины и два мотоцикла);

один трактор и один катер (моторку).

3. Наличие заработка. Если на протяжении всего года заработка не было по объективной причине, пособие все равно будет назначено. Объективными причинами отсутствия дохода считаются:

беременность более шести месяцев в расчетном периоде;

уход за ребенком до трех лет;

уход за детьми в многодетной семье для одного из родителей;

уход за ребенком для единственного родителя;

уход за ребенком с инвалидностью;

уход за пожилым человеком;

очное обучение для членов семьи моложе 23 лет;

непрерывное лечение более 3 месяцев;

срочная служба в армии и 3 месяца со дня демобилизации;

безработица — учитывается официальная регистрация в центрах занятости до 6 месяцев;

лишение свободы и 3 месяца после освобождения.

Размер пособия составит 50,75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В среднем по стране это от 6150 рублей до 12300 рублей. При этом:

50% — базовый размер выплаты;

75% назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;

100% — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума.

В среднем по стране это от 6150 рублей до 12300 рублей.

Источник: https://mintrud.gov.ru