Ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия» присоединились росгвардейцы из Дагестана

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Дагестан поддержали Всероссийскую акцию «Зеленая Россия» и привели территории подразделений и прилегающие к ним улицы в порядок.

Мероприятия прошли в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Росгвардейцы облагородили обозначенные территории, собрали мусор, сухие ветки, привели в порядок газоны, окопали и полили зеленые насаждения.

«Акция направлена на улучшение экологической ситуации в каждом городе нашей страны. Вклад каждого в общее дело поможет сделать Россию действительно зеленой, уютной и чистой», – сказал старший помощник начальника отделения по военно-политической работе тероргана майор Виталий Потапов.

Офицер добавил, что в ближайшее время в подразделениях будет высажено несколько десятков молодых деревьев.