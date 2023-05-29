Ко Дню защиты детей в республике запланированы более 300 мероприятий с охватом более 450 тысяч юных дагестанцев

Об этом руководителю республики доложил руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов.

В городах и районах республики запланированы в том числе: 98 праздничных программ, концертов и детских фестивалей; 42 развлекательных мероприятия, в том числе на игровых площадках, с мыльными шоу, аниматорами, мастер-классами и др.;

25 конкурсов детских рисунков; 23 выставки картин, книг, художественных поделок, музыкальных инструментов, технических изобретений; 16 спортивных мероприятий, в том числе соревнования по мини-футболу, волейболу, теннису, эстафеты, велопробеги, другие спортивные состязания.

По поручению главы Дагестана, особое внимание будет уделено детям участников СВО, детям из малоимущих и многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в детских домах, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах.