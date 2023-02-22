Ко Дню защитника Отечества в поселениях Хасавюртовского района проходит военно – патриотический конкурс «А ну-ка, парни!»

В преддверии знаменательного праздника Дня защитника Отечества в поселениях Хасавюртовского района проходят военно – патриотические мероприятия, формирующие навыки начальной военной подготовки, сохранение и укрепление традиций, связанных с патриотическим воспитанием школьников, привлечение молодежи к здоровому образу жизни.

Так, в селении Ичичали, в ходе конкурса, который включал в себя 12 номинаций, свою эрудированность, физическую подготовку, находчивость ребята проявили в различных испытаниях. Компетентное жюри оценило по достоинству подготовку ребят и выявило победителей, которых отметило Грамотами и памятными подарками.

«День защитника Отечества – праздник доблести, мужества, чести и любви к родине. Конкурс «А ну-ка, парни!», стартовая площадка тех, кому в будущем предстоит почетная армейская служба, защитникам своего Отечества», — отметил директор ЦТКНР ​ Эльмирзаев ​ Юсуп.​