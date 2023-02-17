Сегодня сотни тысяч бойцов находятся в тяжелейших условиях. Ребята отстаивают честь страны и нуждаются в нашей поддержке.

Ко Дню защитника отечества Народный фронт запустил сбор в рамках проекта «Все для Победы». На полученные средства будут закуплены автомобили, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, обувь, мобильные и многое другое.

Давайте объединимся, чтобы поднять боевой дух и помочь нашим защитникам приблизить победу!

Заходите на сайт https://pobeda.onf.ru/ и участвуйте в сборе.