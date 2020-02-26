Культура

Ко Дню Великой Победы запущен календарь обратного отсчёта в Табасаранском районе

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Многофункциональным молодёжным центром Табасаранского района запущен проект «Календарь обратного отсчета — 75 дней до Дня Победы». Проект ставит целью воспитание чувства гордости у молодежи за героический подвиг предков в борьбе с фашизмом.

«Календарь» запущен за семьдесят пять  дней до начала празднования Победы. В рамках проекта будут освещаться ключевые события ВОВ.

Право запуска проекта было предоставлено участнику ВОВ Гасану Раджабову. Всего в Табасаранском районе два очевидца тех далеких событий.

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