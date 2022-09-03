Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия-Алания погибло 334 человека, среди которых 186 детей. Бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.

В эти дни мы вспоминаем жертв и других трагических событий, произошедших в Будённовске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Первомайском, Санкт-Петербурге и других городах нашей страны.

2 сентября 2022 года в Театре поэзии состоялось открытие театрального сезона (первое в театральной семье Дагестана в этом году), и первое мероприятие театра было посвящено скорбной и памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Заместитель директора по творческой части Ариза Батырова представила зрителям поэтическую композицию «О небо, помоги стереть с ладоней кровь, которая течёт из сердца моего…» по произведениям народного поэта Дагестана, переводчика, публициста и общественного деятеля Марины Ахмедовой-Колюбакиной. Эта композиция была создана творческим коллективом Театра поэзии в содружестве с автором в 2021 году и посвящена памяти всех жертв трагических событий, произошедших в стране в эти переломные, сложные годы.

В этом году композиция была представлена в обновлённом виде. Режиссёром Изумруд Алиевой были сделаны замены в актёрском составе, художником Реной Гасановой были внесены некоторые изменения в сценографическое оформление. Поэтический материал, актёрская игра, всё сценическое действо нашли искренний эмоциональный отклик в зрительских сердцах.

Многочисленная зрительская аудитория была представлена педагогами и учащимися средних образовательных школ города Махачкалы, студентами и педагогами Дагестанского государственного колледжа культуры и искусств имени Б. Мурадовой, студентами и педагогами факультета начальных классов Дагестанского государственного педагогического университета, студентами и педагогами Дагестанского университета народного хозяйства, общественными деятелями, деятелями культуры, представителями администраций районов города, представителями профильных ведомств.

По завершению поэтической композиции перед зрительской аудиторией выступили: автор поэтических текстов, народный поэт Дагестана Марина Ахмедова-Колюбакина, первый заместитель руководителя Агентства информации и печати РД Наида Магомедова, начальник отдела общественной безопасности и профилактики правонарушений Администрации Советского района города Махачкалы Мавлутдин Галимов.

С горечью вспоминая эпоху трагических потрясений тех переломных лет, все выступающие отмечали важность преемственности нравственных и духовных традиций всего многонационального российского народа, рассказывали о мужестве, стойкости и героизме советского и российского воинства, говорили о трудностях и обретениях сегодняшнего дня, отмечали чрезвычайную важность правильного понимания всей политической и исторической значимости специальной военной операции Российской Федерации по освобождению Луганской и Донецкой народных республик от агрессии украинской военщины и националистов.

Театральный коллектив Театра поэзии ещё не раз в течение VII театрального сезона обратится к этим всегда актуальным темам и вопросам, а сегодня театр широко открывает свои двери для всех, кому дорого высокое поэтическое слово.

Источник: Лезги газет