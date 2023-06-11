Ко Дню России в Казбековском районе провели большой конно-спортивный праздник, посвященный героям СВО

Вчера, 10 июня, на ипподроме возле поста ГИБДД Казбековского района состоялся большой конно-спортивный праздник под эгидой «Единой России», посвященный Дню России и героям специальной военной операции.
Главными гостями этого замечательного мероприятия, организованного по инициативе главы муниципалитета Гаджимурада Мусаева, стали участники СВО, находящиеся в настоящее время в отпуске и на лечении. В числе других гостей, помимо многочисленных жителей района, назовем первого замминистра по национальной политике и делам религий РД Гаруна Давыдова и председателя ДРОО «Поддержка курса Главы РД» Юкрудина Салимханова, представителей районных властей и депутатского корпуса.
Наши военнослужащие приняли активное участие в традиционных спортивных соревнованиях по национальным видам спорта, многие стали лучшими в кроссе на 3000 метров, метании камня и прыжкам в длину с места.
На торжественном митинге всех поздравил с праздником глава муниципалитета Гаджимурад Мусаев: «Россия — великая страна, где в согласии проживает многонациональный и многоконфессиональный народ, именно поэтому наша страна сделала первый шаг в поддержку угнетенных людей на Донбассе и Луганщине. С самого начала СВО казбековские ребята мужественно защищают интересы нашего Отечества, противостоят на ее рубежах нацистам и сатанистам. Подтверждением тому являются многочисленные государственные награды, которые они получают от командования, некоторые удостоены высоких наград посмертно. Вечная память героям СВО, павшим на полях сражений, их имена навсегда вписаны в историю! Желаю всем мира и добра! Вперёд, Россия!»
От имени руководства Дагестана Гарун Давыдов пожелал участникам военной спецоперации вернуться домой живыми и исполнения всех желаний. Со стороны властей республики, как подчеркнул Давыдов, участникам СВО и их семьям всегда гарантирована любая необходимая помощь и поддержка. Вместе с тем, он выразил благодарность руководству района за организацию масштабного праздника в честь участников СВО в преддверии Дня России.
Со словами поздравления к присутствовавшим также обратился Юкрудин Салимханов, который подчеркнул, что руководство Казбековского района уделяет должное внимание не только вопросам социально-экономического развития, но и поддержке участников СВО и их семей.
Кульминационным моментом праздника стало чествование участников СВО на сцене. Им стоя долго и дружно аплодировали все присутствовавшие на мероприятии. На память об этом дне каждому из воинов достался кизлярский нож. Обращаясь к ребятам, Гаджимурад Мусаев особо отметил, что весь праздник был организован в их честь.
По завершению официальной части зрители насладились насыщенной концертной программой, подготовленной Центром традиционной культуры народов России, после чего провели четыре заезда конных скачек, первые три из которых тоже были посвящены участникам спецоперации.