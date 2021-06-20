Ко Дню медицинского работника

Ежегодно в третье воскресенье июня празднуется День медицинского работника. Это профессиональный праздник всех медицинских специалистов, тот день, когда поздравительные слова принимают доктора, медсестры, санитары, вспомогательный персонал и все, кто трудится в сфере здравоохранения.

В этом году День медицинского работника приходится на 20 июня.

Как отмечают организаторы, его цель в том, чтобы выразить всю признательность и благодарность тем, кто посвящает свою жизнь медицине.

История праздника началась более сорока лет назад, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен профессиональный праздник всех специалистов системы здравоохранения. Произошло это в 1980 году. Добрая традиция сохранилась и в Российской Федерации, где праздник медицинского работника также стал общегосударственным.

Помимо торжеств, в День медицинского работника проводятся конференции, семинары, в рамках которых происходит обсуждение последних достижений в области медицины, чествование лучших работников и т.д.

В течение последних двух лет мир борется с пандемией ковид. Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и мире требует от медицинских специалистов консолидации в борьбе с пандемией коронавируса, а также проявления профессиональных, личностных и волевых качеств. Специалистам в самые сложные периоды пандемии приходилось работать круглосуточно, рискуя своим здоровьем ради спасения людей.

Этот подвиг врачей неоценим.

Благодаря их работе и работе среднего медицинского персонала удалось спасти тысячи жизней. И День медицинского работника – прекрасная возможность выразить специалистам сферы здравоохранения свою признательность.

В числе специалистов Агульской ЦРБ опытные врачи и молодые специалисты. Работа в сельской местности вносит свои коррективы, и врачам, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, часто приходится быть психологом и поддерживать людей добрым словом.

Одним из тех специалистов, который всегда окажет посильную помощь для каждого пациента, является Тляхова Зарият Джалалудиновна.

Она родилась и выросла в селе Тпиг. Здесь же окончила школу и с самого детства решила для себя, что обязательно будет работать в медицине и помогать людям в заботе об их здоровье. Для этого в 1993 году поступила в Дагестанский базовый медицинский колледж (ДБМК) в городе Махачкала. Выбор пал на фельдшерское отделение. Получив диплом об окончании среднего специального образования, Зарият Джалалудиновна вернулась в родное село и была принята на работу в Агульскую ЦРБ. В первое время работала патронажной медсестрой, затем медсестрой в стоматологическом кабинете. Долгое время работала в кабинете функциональной диагностики, где пациенты могут пройти ЭКГ, а в настоящее время работает участковой медсестрой. Ее медицинский стаж около двадцати пяти лет, и за это время Зарият Джалалудиновна не просто оказывала необходимую помощь пациентам больницы, но и стала примером для своих дочерей, которые выбрали профессию медицинской сестры своей профессиональной деятельностью. Она признается: «С самых ранних лет мне всегда очень хотелось помогать людям. Я считаю, что медик — это тот человек, который даёт надежду на выздоровление и сохраняет профессионализм и ответственность в любых ситуациях. Весь коллектив медучреждения с первых дней распространения коронавирусной инфекции мобилизовал силы для оказания посильной помощи населению в борьбе с COVID-19». На вопрос «какими же качествами должен обладать работник здравоохранения?» Зарият Джалалудиновна отмечает, что медицинский специалист должен быть добросовестным, коммуникабельным, а его основные профессиональные навыки должны быть подкреплены внимательностью, образованностью, надежностью и уважительностью. С этим невозможно не согласиться, особенно, если вспомнить народную мудрость о том, что доброе слово медика — лечит пациента.

Алена Магомедова