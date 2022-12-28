Ко Дню матери в селе Дучи Новолакского района прошло мероприятие с приглашением матерей участников СВО

Накануне по поручению руководства Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма Новолакского района в селах муниципалитета стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.

Так, 25 ноября, в с.Дучи руководитель СДК Б.Омариева и социальный работник С.Магомедова провели мероприятие, куда были приглашены женщины, чьи сыновья находятся на передовой специальной военной операции и многодетные матери.

Поздравить собравшихся пришел и глава села Абуталиб Аминов. Он, в свою очередь, заверил, что готов оказывать помощь семьям мобилизованных и участников СВО и отметил мужество и храбрость сельчан, защищающих Родину на передовой.