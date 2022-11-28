Ко Дню матери в Казбековском районе навестили матерей и жен погибших участников СВО

В преддверии Дня матери, по поручению руководителя Казбековского района Гаджимурада Мусаева, члены волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ совместно с представителями общественных организаций навестили матерей и жен погибших участников специальной военной операции на дому.

Они передали семьям погибших участников СВО самые теплые пожелания от главы района, заверили их в готовности властей оказывать всемерную поддержку. Кроме того, в каждую семью передали по тушке барана в подарок от СПК «Хасаева и Касумова» и СПК «Красный Октябрь».