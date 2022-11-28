Ко Дню Матери казбековские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, записали видеопоздравления. Клип был смонтирован пресс-службой администрации и показан на праздничном мероприятии для матерей мобилизованных. Эмоции переполняли каждого в зале. Помимо поздравлений, с экрана прозвучали заверения ребят в том, что они сыты, в тепле и ни в чём не нуждаются, что очень важно для каждой матери солдата. Ребята отмечали также, что они гордятся своим участием в СВО.

В День Матери глава муниципалитета Гаджимурад Мусаев выложил клип в поздравительном посте.

«Для каждого из нас роднее Матери в жизни нет никого. Желаю всем мамам быть здоровыми и видеть счастье своих детей!» — сказано в поздравлении руководителя муниципалитета.

Отметим также, что матерей участников СВО чествовали во всех учреждениях культуры поселений Казбековского района.