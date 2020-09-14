Ко «Дню единства Народов Дагестана»

Сегодня,14 сентября, в школах Агульского района прошли уроки, посвященные республиканскому празднику «Дню единства Народов Дагестана». Впервые этот праздник отметили 15 сентября 2011 года, и с тех пор эта дата отмечается традиционно каждый год.

Материалы, подготовленные к урокам, содержали весьма интересную для подрастающего поколения информацию, затрагивающую самобытную культуру родного края, его историю и традиции, а также древние и относительно современные памятники культуры и искусства.

Основной темой содержания урока являются события, произошедшие в 1741 году, когда хорошо вооруженное 100-тысячное войско иранского правителя и полководца Надир-шаха встретилось с объединенными силами горцев Дагестана в местности Андалал и в ожесточенном пятидневном кровопролитии потерпело поражение и обратилось в бегство.

Эти события нашли своё отражение в произведениях фольклора дагестанцев: «Сражение с Надир-шахом» (аварский эпос), «Эпос о герое Муртазали» (шекинская песнь), – эти произведения представляют огромную ценность для народов Дагестана и передают достаточно четкую картину победы горцев над кровожадным шахом.

Хасбулат Гамзатов