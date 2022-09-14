Ко Дню единства народов Дагестана в Хасавюрте прошла «Игра с умом»

Вчера, 13 сентября, на базе ресурсного центра «Алиса-центр» прошел интеллектуальный квиз «Игра с умом».

Открыл мероприятие руководитель Детского клуба интеллектуального развития «Хочу все знать» Мурад Адуев, который представил команды, жюри и рассказал о правилах игры.

Участниками «Игры с умом» стали 5 команд из ссузов города. Их ждали интересные вопросы об истории родного края, культуре и традициях народов Дагестана.

По итогам игры 1 место заняла команда Профессионально-педагогического колледжа;

2 место – команда ПОАНО «Медицинский колледж»;

3 место – команда Аграрно-экономического колледжа.

Победители и призёры игры были награждены памятными призами и грамотами.