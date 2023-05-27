Книжные и фотовыставки пройдут во всех библиотеках ДНР к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Руководитель спецпроекта «Сакля Гамзатова», военный корреспондент ТАСС Гянжеви Гаджибалаев на встрече с министром культуры ДНР Михаилом Желтяковым выступил с инициативой организовать в Донецкой Народной Республике мероприятия в честь столетия поэта Расула Гамзатова. Глава Минкультуры ДНР инициативу журналиста ТАСС поддержал.

«Выражаю благодарность журналисту Гянжеви Гаджибалаеву за предложение по организации мероприятий к 100-летию поэта Расула Гамзатова в Донецкой Народной Республке», — написал Желтяков в своем телеграм-канале.

Планируется, что во всех библиотеках и дворцах культуры ДНР пройдут книжные выставки, фотовыставки, онлайн-конкурсы, конкурсы чтецов и концертная программа на стихи Расула Гамзатова.

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