Книжная выставка в честь 100-летия ДАССР открыта в Махачкале

Театр поэзии Махачкалы организовал книжную выставку, посвящённую столетнему юбилею Дагестана. Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев, открывая выставку, обратил внимание на то, что каждый гость мероприятия может познакомиться с работами творческих людей, писателей Дагестана, которые внесли вклад в развитие книгоиздательства республики.

Он также отметил, что Издательским домом «Дагестан» представлены книги, что отражают суть настоящего Дагестана. Данные книги — участники международных выставок, проводившихся в Санкт-Петербурге, Москве, странах СНГ и даже в Турции. По словам Умаросмана Гаджиева, они привлекают к себе внимание и вызывают положительную реакцию читателей.

Куратором выставки Маратом Гаджиевым было подчёркнуто, что наряду со столетием автономии Дагестана, столетний юбилей отмечает также и газета «Комсомолец Дагестана».